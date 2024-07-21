شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين اليمنيين تختتم دورة تدريبية حول السلامة المهنية في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / 21 يوليو 2024 م / سبأ

أختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطية الصراعات و الحروب، نظمتها نقابة الصحفين اليمنين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو وتلقى 23 صحفياً وصحفية يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والأهلية وطلاب كلية الإعلام بعدن، على مدى يومين عدد من المعارف المهنية والنظرية حول التخطيط لمهمة إعلامية ، وكيفية الإدراك خلال الاضطرابات وأعمال الشغب، ومعرفة انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والجروح والاصابات والنزيف، وتجنب المخاطر أثناء التغطيات الإخبارية لمناطق التوتر والاضطرابات ، و اساسيات الأمن الرقمي ..

وكانت الدورة قد بدأت أمس بكلمة لرئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن محمود ثابت صالح أكد فيها على ، أهمية الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي تنظمها النقابة بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو، بهدف تعزيز السلامة المهنية لدى الصحفيين، ورفع وعيهم المهني والعملي لكي يتجنبوا الوقوع في الاخطاء التي تعرض حياتهم للخطر أثناء التغطية الميدانية .

وعبر ثابت عن شكره للنقابة والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التي تتيح الفرصة للصحفيين بان يتعرفوا على طرق السلامة المهنية التي تحميهم من المخاطر . هذا وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين .