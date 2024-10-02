الامارات | بلدية دبي تستعرض مبادراتها في «ويتيكس 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت بلدية دبي أبرز مبادراتها المبتكرة ومشاريعها في مجال البنية التحتية المستدامة خلال مشاركتها في فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2024)، الحدث الأكبر في المنطقة المخصص للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت بلدية دبي التزامها مستقبلاً مستداماً عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة، حيث ألقت الضوء على مجموعة من المشاريع التي تركز على إدارة مياه الصرف الصحي والمُعاد تدويرها، والتقليل من استهلاكها، وإدارة محطات المعالجة وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى عمليات تقييم كفاءة استخدام الطاقة. وتتوافق مبادرات بلدية دبي مع رؤية دبي الشاملة التي تهدف إلى تبني تقنيات رائدة تضمن استدامة الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل للطاقة، والحدّ من انبعاثات الكربون، والعمل على تحقيق الحياد المناخي.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «إن بلدية دبي تلتزم دفع عجلة التنمية المستدامة عبر تبنّيها حلولاً مبتكرة في البنية التحتية تعالج التحديات البيئية الحالية والمستقبلية. وتُسلط مشاركتنا في معرض ويتيكس 2024 الضوء على المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الرائد والمستدام، بدءاً من تعزيز إدارة مياه الأمطار، حتى حماية البيئة البحرية. ولا تقتصر مبادراتنا كمشروع «تصريف» على حماية مواردنا الطبيعية فحسب، بل تعزز أيضاً مكانة دبي بوصفها مدينة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة».

وأكدت بلدية دبي، أن مشروع «تصريف» الذي تبلغ كلفته 30 مليار درهم، يمثل أحد أهم المشاريع الرائدة التي تستعرضها بلدية دبي خلال المعرض، وقد صُمم بهدف تعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، من خلال زيادة قدرتها الاستيعابية بنسبة 700%، وهو ما يسهم في مواجهة دبي التحديات المناخية المقبلة. وسيعزز المشروع عند اكتماله نظام تصريف مياه الأمطار في المدينة بحيث يزيد القدرة الاستيعابية للشبكة إلى 65 مليمتراً يومياً، ليصبح بذلك الأكبر من نوعه في المنطقة لتجميعها في إطار نظام واحد.