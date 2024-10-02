الامارات | المنتدى الاقتصادي العالمي يختار برجيل القابضة كشركة رائدة عالمياً في معالجة المناخ والصحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار المنتدى الاقتصادي العالمي برجيل القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كواحدة من أفضل 8 منظمات على مستوى العالم في طليعة معالجة تغير المناخ والرعاية الصحية، حيث يسلط هذا التقدير الضوء على التزام برجيل القابضة المستمر بممارسات الرعاية الصحية المستدامة ونهجها الاستباقي للتخفيف من التأثيرات الصحية لتغير المناخ.

وانضمت برجيل القابضة بذلك إلى مجموعة مرموقة من القادة العالميين، بما في ذلك Kaiser Permanente، وClean Air Fund، والأكاديمية الوطنية للطب، وAGRA، وThe END Fund، وPlanetary Health Alliance & Johns Hopkins Institute for Planetary Health، وInter IKEA Group، وجميعهم معترف بهم لجهودهم المبتكرة في معالجة المخاطر الصحية التي يفرضها تغير المناخ.

ويمثل قطاع الرعاية الصحية حالياً 4.4% من انبعاثات الكربون العالمية، مما يؤكد على الحاجة الملحة إلى تبني ممارسات مستدامة، واستجابة لذلك، جعلت برجيل القابضة مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأجل، والتي تركز على إطار عمل الشركة البيئي والاجتماعي والحوكمة ونهج شامل يتماشى مع توقعات أصحاب المصلحة، ويخفف من المخاطر، ويعزز ريادة برجيل في عمليات الرعاية الصحية المستدامة.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل: «إن التزامنا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 يضعنا في طليعة تقديم رعاية شاملة للمناخ والمرضى، مع تعزيز الوصول العادل إلى الرعاية الصحية من خلال شراكات هادفة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة العالمية لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا».

وتعد برجيل القابضة رائدة في دمج الاستراتيجيات الواعية بالمناخ في نموذج الرعاية الصحية الخاص بها، ويعكس إنشاء مركز برجيل القابضة للمناخ والصحة مؤخراً تفاني المجموعة في توفير حلول صحية مستدامة واستشارات متعلقة بالمناخ للمجتمعات، حيث يدمج المتخصصون في الرعاية الصحية في برجيل تقييمات مخاطر المناخ أثناء استشارات المرضى، مما يوفر للمرضى المشورة حول كيفية التخفيف من تأثير الضغوط البيئية.

وكجزء من التزامها بالاستدامة، حددت برجيل القابضة أهدافاً طموحة، بما في ذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، والقضاء على النفايات في مكبات النفايات بحلول عام 2040، وخفض استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030، وإعادة استخدام 5% من إجمالي المياه سنوياً، حيث تلتزم المجموعة أيضاً بضمان الامتثال الكامل لممارسات العمل الأخلاقية عبر سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول عام 2026، وقد تم الاعتراف بجهود برجيل، بعد أن منحت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال («MSCI») التصنيف المؤقت للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدرجة «AAA» للمجموعة، مما يضع برجيل ضمن أفضل 6% من قادة الرعاية الصحية العالميين.

كما يتجلى التزام المجموعة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال مبادرات مثل تحدي التغير المناخي الذي أطلقته مع كلية سعيد لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أكسفورد، والذي يسعى إلى إلهام القادة المستقبليين بحلول مبتكرة لأزمة المناخ.

كما تفتخر مجموعة برجيل القابضة بعضويتها في شبكة المساواة في الصحة العالمية (GHEN)، وهي ملتزمة بتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز الهدف الجماعي المتمثل في سد الفجوات الصحية، كما تتعاون المجموعة مع المنظمات العالمية الرائدة، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا وجافي وفيليبس، للمساهمة في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية وتحسين رفاهية المجتمع في جميع أنحاء العالم، وعلى المستوى المحلي، تتعاون مجموعة برجيل مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والعديد من البلديات لدفع التغيير الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية.

. مجموعة برجيل التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تُعدُّ واحدة من ثماني منظمات عالمية تم الاعتراف بجهودها المبتكرة في مكافحة التأثيرات الصحية لتغير المناخ.