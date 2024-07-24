مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على التجار في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية جبايات جديدة على التجار في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن إدارة صندوق النظافة والتحسين، التابعة للحوثيين استحدثت نقاط جديدة في مداخل المحافظة لتحصيل جبايات جديدة تحت مسمى "رسوم تحسين نظافة".



وأضافت المصادر أن الجبايات التي يتم جبايتها سبق وأن تم دفعها في المنافذ الجمركية.



وتأتي هذه الجبايات رغم مزاعم مليشيا الحوثي بمنع تحصيل أي رسوم إضافية غير تلك التي يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية.



وبين الفينة والأخرى تفرض مليشيا الحوثي جبايات واتاوات مالية على التجار والمحال التجارية في مركز المحافظة وعموم مديرياتها تحت مسميات مختلفة دفعت كثير منهم إلى الإفلاس.

