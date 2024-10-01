شكرا لبحثكم عن خبر هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم زورق مسيّر قبالة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وكانت قد تلقت الهيئة في وقت سابق بلاغ آخر في نفس المنطقة قبل أن تعلن بأن السفينة أكملت وجهتها.

وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر: RT