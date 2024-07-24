مهرجان جماهيري واسع لحرائر أمانة العاصمة في محافظة مأرب

نظمت حرائر أمانة العاصمة اليوم الأربعاء، مهرجانًا جماهيريًا واسعًا في إطار الدعم المجتمعي المُساند للجيش الوطني، في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.



وفي المهرجان حذر الشيخ المهندس عبد الله صعتر عضو المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء من خطورة المد الحوثي على الوطن والإقليم، مشيرًا الى تضحيات الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة هذه المليشيا وثقافتها.



بدورها، ثمنت "فاطمة الحرازي" مسؤولة قطاع المرأة بهيئة الإسناد، دور المرأة اليمنية في إسناد الجيش الوطني وأدوارها السياسية والنضالية العديدة من انقلاب الحوثي على الدولة.



وأكدت الحرازي أن المرأة اليمنية ستبقى سند للجيش وللمقاومة الشعبية حتى استعادة الدولة ودحر الانقلاب، مشيرة الى الأدوار الوطنية التي قدمتها المرأة خلال السنوات الماضية.



وألقى الشاعر مجيب الرحمن غنيم قصيدة شعرية تناولت دور الجيش الوطني في معركة التحرير ودور الحرائر في مساندة الجيش الوطني، كما تخلل المهرجان فقرات مسرحية ووصلات إنشادية وشعرية نالت استحسان الحاضرات.



حضر المهرجان ممثلون عن السلطة المحلية بأمانة العاصمة، ومجلس الإسناد بأمانة العاصمة، ومكتب المرأة بمحافظة مأرب، وقيادات وأعضاء من الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الاجتماعية.