الضالع.. إصابة مواطن ونفوق عدد من الأغنام جراء صاعقة رعدية في "دمت"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بالعمى، الأربعاء، جراء صاعقة رعدية ضربت إحدى البلدات الريفية بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية، أن صاعقة رعدية ضربت وادي سحور بمديرية دمت، شمال مدينة الضالع، ما أدى إلى نفوق عشرات من رؤس الأغنام، وإصابة الراعي بالعمى.

وتداول ناشطون صورًا لمجموعة من الأغنام بعد نفوقها، جراء الصاعقة الرعدية التي ضربت المنطقة، وسط دعوات للمزارعين ورعاة المواشي والأغنام، بتوخي الحذر خلال موسم الأمطار.

يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية في غضون شهر، حيث ضربت صاعقة رعدية في محافظة تعز الشهر الماضي ما أدى إلى نفوق أكثر من 50 من رؤس الأغنام.

وأدت الصواعق الرعدية إلى وفاة وإصابة العشرات من اليمنيين بينهم نساء وأطفال في عدد من المحافظات اليمنية.