بعد يومين من اختفائه.. العثور على جثة جندي في الحزام الأمني بـ"أبين"

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على جثة جندي في تشكيلات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، مقتولا في ظروف غامضة، بعد يومين من اختفائه بمديرية لودر، محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال أحد أقارب الجندي، لـ"يمن شباب نت"، إنه عثر على جثة شقيقه الشاب "حسين قاسم صالح البرشاء"، مقتولا ومدفونًا في بلدة الفيض، بمديرية لودر، دون معرفة أسباب الحادثة.

وكان الشاب حسين البرشاء، قد اختفى مساء يوم الاثنين الفائت، في مدينة العين بالمديرية ذاتها.

يشار إلى أن الشاب البرشاء، مُجنّد في تشكيلات الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى، في مديرية لودر بمحافظة أبين.