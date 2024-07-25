اخبار الخليج / اخبار اليمن

بعد يومين من اختفائه.. العثور على جثة جندي في الحزام الأمني بـ"أبين"

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على جثة جندي في تشكيلات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، مقتولا في ظروف غامضة، بعد يومين من اختفائه بمديرية لودر، محافظة أبين جنوبي البلاد. 

وقال أحد أقارب الجندي، لـ"يمن شباب نت"، إنه عثر على جثة شقيقه الشاب "حسين قاسم صالح البرشاء"، مقتولا ومدفونًا في بلدة الفيض، بمديرية لودر، دون معرفة أسباب الحادثة.

وكان الشاب حسين البرشاء، قد اختفى مساء يوم الاثنين الفائت، في مدينة العين بالمديرية ذاتها. 

يشار إلى أن الشاب البرشاء، مُجنّد في تشكيلات الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى، في مديرية لودر بمحافظة أبين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا