مفوضية اللاجئين: وفاة شخصين وتضرر أكثر من 1300 مأوى للنازحين بصعدة جراء الأمطار الغزيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وفاة شخصين وتضرر أكثر من 1,300 مأوى للنازحين في محافظة صعدة، (شمالي اليمن)، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها التي شهدتها المحافظة أمس الأول.



وقالت المفوضية الأممية في تقرير أصدرته، الأربعاء: "في 23 يوليو/تموز الجاري، شهدت مدينة صعدة أمطاراً غزيرة وعواصف برد، ما ألحق أضرار جسيمة بالملاجئ المؤقتة وممتلكات الأسر في العديد من المناطق ومواقع النزوح، وحالتي وفاة؛ أحدهما طفل في موقع الصحن ورجل مسن من موقع الزهراء".



وأضاف التقرير أن التقييم الأولى أظهر أن الأمطار الغزيرة تسببت بتدمير ما مجموعه 1,304 مأوي للنازحين، بينها 574 دمرت بالكامل و730 آخرين بشكل جزئي.



وذكر أن تلك الأمطار والفيضانات تسببت بإتلاف المتعلقات الشخصية مثل الملابس والأغذية والفرشات والبطانيات ووثائق الهوية، مما "أدى إلى تفاقم معاناة النازحين الذين لديهم بالفعل موارد ومساعدات محدودة".



وأشارت المفوضية الأممية إلى أن تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة عبر قنوات تصريف المياه التي سدتها حبات البرد في العديد من المناطق، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه إلى ما بين 30-40 سم، ما تسبب بحدوث فيضانات في مواقع النازحين مثل (المطلوح والمعلا والصحن والمدينة والزهراء والروضة في صعدة).



وأوضح التقرير أن المفوضية بدأت بالتنسيق مع الشركاء لتقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وقامت بإنشاء مأوى آمن لحوالي 40 من الأسر الأكثر ضعفاً التي دمرت ملاجئها، كما باشرت بنقل مواد غير غذائية وأغطية بلاستيكية من صنعاء إلى صعدة للتوزيع الفوري وتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

ومنذ أشهر تشهد اليمن أمطاراً موسمية تسببت بفيضانات كبيرة أدت إلى تسجيل وفيات وأضرار مادية كبيرة في مخيمات النزوح والمساكن والبنى التحيتة في عدة مدن يمنية.