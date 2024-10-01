عاجل.. استشهاد أكثر من 250 شخصًا شرقي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا للغزو الإسرائيلي على لبنان، فقد ذكرت وكالة روسيا اليوم بأن أكثر من 250 شخصا قتلوا حتى الآن في محافظة البقاع شرقي لبنان من جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 9 أيام.



كما يشهد البقاع صباح اليوم الثلاثاء هدوءا حذرا، وحسب مصادر ميدانية للقناة اللبنانية فإن ليلة البقاع كانت هادئة على خلاف الليلة السابقة ولم تشهد المنطقة أي غارات منذ منتصف الليل الفائت حتى هذه اللحظة.

أما على الساحة الجنوبية فإن غارات إسرائيلية استهدفت يحمر الشقيف وكفرتبنيت، فيما استهدف القصف المدفعي منطقتي الكسارة وهورا، والبلدات المتاخمة للخط الأزرق.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته في لبنان حيث تعرضت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق طوال الليل وحتى صباح اليوم الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج والأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب. وأغار الطيران المسيّر ليلا على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما أدى إلى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

واستهدف حي البركة في بلدة قانا بغارة، بالإضافة إلى غارة على منازل في بلدة القليلة، مع استمرار التحليق الاستطلاعي والمسّير والحربي خلال الساعات الماضية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

كما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي منذ ليل أمس، على سهل مرجعيون، الخيام، كفركلا، الوزاني، ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي وباتجاه ديرميماس.