مع اقتراب إعصار كراثون العنيف..تايوان تحشد 40 ألف جندي استعدادًا لعمليات الإنقاذ

ياسر رشاد - القاهرة - إعصار كراثون القوي.. مع صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر، حشدت تايوان نحو 40 ألف جندي استعدادا لجهود الإنقاذ مع اقتراب الإعصار كراثون العنيف من ساحلها الجنوبي الغربي المكتظ بالسكان والذي يستعد لعاصفة.

ووفق لوكالة "رويترز"، فمع اقتراب الإعصار، نجحت طائرات الهليكوبتر في انتشال 13 بحارا من أصل 19 أجبروا على التخلي عن السفينة عندما دخلت إليها المياه.

بسبب إعصار كراثون..إلغاء بعض الرحلات الجوية وإغلاق خط للسكك الحديدية

تم إلغاء بعض الرحلات الجوية، وتم إغلاق خط للسكك الحديدية، وفي مدينة كاوهسيونج الساحلية الرئيسية، أغلقت المتاجر والمطاعم وكانت الشوارع مهجورة في الغالب.

وتتعرض تايوان للأعاصير بشكل منتظم، لكنها تهبط عادة على طول الساحل الشرقي الجبلي قليل السكان المواجه للمحيط الهادئ، ولكن هذا الإعصار سيضرب السهول الغربية المسطحة للجزيرة.

إعصار كراثون يضرب مدينة كاوهسيونج غدًا

وذكرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون مدينة كاوهسيونج في وقت مبكر من بعد ظهر غد الأربعاء، ثم يشق طريقه عبر وسط تايوان متجها إلى الشمال الشرقي ويعبر إلى بحر الصين الشرقي.. بحسب “رويترز”.

مدينة كاوهسيونج تطلب من سكانها البقاء في منازلهم

كما أعلنت مدينة كاوهسيونج، التي يسكنها نحو 2.7 مليون شخص، العطلة اليوم وطلبت من الناس البقاء في منازلهم مع اقتراب إعصار كراثون، الذي صنفه مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للبحرية الأميركية بأنه إعصار قوي.

وقال لي مينج هسيانج، أحد خبراء الأرصاد الجوية في الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان، إن العاصفة وصلت إلى أقصى شدتها وقد تضعف قليلا مع اقترابها من تايوان، محذرا من هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومترا في الساعة في الجنوب الغربي.

وأضاف لي "قد تؤدي العاصفة إلى حدوث مد وجزر داخل البلاد، وإذا هطلت أمطار غزيرة، فسوف يصبح من الصعب تصريف المياه، ونتيجة لذلك سوف تتعرض المناطق الساحلية للفيضانات".

وقال عمدة كاوهسيونج تشين تشي ماي، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع لإدارة الكوارث، إن قوة العاصفة ومسارها كانا متقاربة مع إعصار ثيلما عام 1977 الذي أسفر عن مقتل 37 شخصا ودمر المدينة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها وضعت أكثر من 38 ألف جندي في حالة تأهب، في حين قام سكان كاوهسيونج باستعداداتهم الخاصة.

قالت الحكومة التايوانية إن مروحيات الإنقاذ انتشلت 13 بحارا من أصل 19 بحارا من سفينة شحن مائلة كانت متجهة من الصين إلى سنغافورة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي، مع استمرار الجهود للوصول إلى الستة المتبقين.

وقالت وزارة النقل إن 88 رحلة داخلية و24 رحلة دولية ألغيت، كما توقفت حركة القوارب المتجهة إلى الجزر النائية، مضيفة أن جميع الرحلات الداخلية والتب تبلغ 234 رحلة، ستتوقف غدا الأربعاء.

وفي مبنى بمنطقة سياوجانج، حيث يقع مطار المدينة، تدرب السكان على كيفية إنشاء حواجز معدنية بسرعة لمنع تدفق المياه إلى موقف السيارات تحت الأرض.