شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يقيم دورة تدريبية لفريق الدعم اللوجستي بالبنك على نظام تقييم الأداء الإلكتروني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / اعلام البنك

أطلق بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، مساء أمس الأحد، في مبنى الإدارة العامة بالمعلا، الدورة التدريبية حول تقييم الأداء الإلكتروني لفريق الدعم اللوجستي المكون من إدارتي الموارد البشرية وتقييم الأداء، إدارة التخطيط الاستراتيجي والبحث والتطوير في البنك.

وتأتي الدورة التي ستقام لمدة ثلاثة أيام متتالية من 4 إلى 6 أغسطس في إطار توجيهات القيادة ممثلة بالرئيس التنفيذي الاستاذذ حاشد الهمداني الذي يعطي الموظفين اهتماما كبيرا لتنمية قدراتهم وتطوير معارفهم.

وأوضح مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون الأنظمة مدرب الدورة الأستاذ عبدالله الظرافي أن هذه الدورة العملية تحمل أهمية خاصة لفريق الدعم اللوجستي، حيث تمكنهم من إعداد ملفات التقييم الناتجة عن خطاب التقرير المنقول من قبل الموظفين والمسؤولين المباشرين عن مواعيد عقد جلسات التقييم لكل إدارة وكل فرع، كما يتضمن نماذج تقييم الكفاءات بالأهداف وفقا لميثاق الأداء الوظيفي لإعداد ملف تقييم لكل موظف حسب المستوى الإداري.