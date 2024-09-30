شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة المياه بعدن تعلن الانتهاء من أعمال اصلاح كسر بخط المياه القادم من بئر احمد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن- علي خميس انهت فرق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن اصلاح كسر في أنبوب خط المياه الرئيسي قطر 24 انش القادم من بئر أحمد. وأشارت المؤسسة أن فرق الصيانة التابعة لها باشرت بإصلاح كسر في خط المياه الرئيسي بالخط البحري بالقرب من شبك المطار. وأكدت المؤسسة انه سيتم تموين مديريات صيرة والتواهي بالمياه فور الانتهاء من تعبئة خزانات المياه وفي الوقت الذي سيتم نشره عبر صفحة وقناة المؤسسة. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي- عدن

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