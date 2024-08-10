شكرا لبحثكم عن خبر تشجيعاً للإستثمار: بمعية نائب مدير عام عدن " مديرعام مديرية دارسعد يفتتح برج بلو سكاي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح الاستاذ عبود ناجي حسين مدير عام مديرية دارسعد بالعاصمة عدن , صباح اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024م، بمعية العميد ابو بكر جبر نائب مدير عام شرطة أمن العاصمة عدن ، ونائب مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة الأستاذ عادل فضل محسن " برج بلو سكاي للشقق والاجنحة الفندقية" _ الكائن في قلب مديرية دارسعد وتحديدا في منطقة الإنشاءات جوار جولة السفينة ، حيث تقدر كلفة المشروع ( بناء وتجهيز البرج ) بحوالي ' 3 مليون وخمسمائة الف دولار أمريكي.

ومن جانبه قام مدير عام مديرية دارسعد ونائب مدير عام شرطة أمن العاصمة عدن، بعد قص الشريط ايذانا منهم بإفتتاح المشروع رسميا ( برج بلو سكاي للشقق والاجنحة الفندقية )، بجولة استطلاعية في اجنحة واقسام الفندق الذي يقدم عرضا لزبائنه بخصم وصل الى 30 % بمناسبة الإفتتاح، واطلع عبود ناجي رفقة أبو بكر جبر من المالك / مراد الخيلي ، على مكونات المشروع البالغ عدد 13 غرفة VIP مقسمه ما بين غرف نوم ومجالس عربيه " بالاضاقة إلى 16 شقه و 10 اجنحة VIP فخمه جدا مخصصه للعرائس وكبار النزلاء ، حيث يتميز البرج بوجود مجلس واسع ( طيرمانه )، تقع في سطوح الفندق وتحديدا في الطابق ال 11 وذلك للاستمتاع بالأجواء المفتوحة، وقاعة اجتماعات كبير مجهزه بكامل الاحتياجات لاستضافة المؤتمرات والندوات العامة ، كما يتميز الفندق أيضا بوجود خدمة الانترنت فائق السرعة وبالمجان ، وبوفيه ومغسلة ، وشبكة تكييف واثاث حديثة ، ومستلزمات إقامة متكاملة وطاقم وظيفي مؤهل، كما توجد مساحة خارجية في جوار الفندق ( Barking ) , وهي خاصة بوقوف سيارات النزلاء( رواد البرج ).

وفي تصريح ل"وسائل الاعلام " أكد مدير عام مديرية دار سعد الاستاذ عبود ناجي، حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإستثمار في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مثل هذا المشروع الذي يعد إضافية مميزه في تقديم المشاريع الخدمية والترفيهية في المديرية، مشيدا بدور رجال المال والاعمال في الاسهام الفاعل من أجل تحقيق التنمية وتطبيع الاوضاع بالعاصمة عدن، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من التسهيلات في إنشاء المشاريع الاستثمارية خصوصا في قطاعات الإنتاج والصناعة لتلبية احتياجات السوق وتوفير فرص عمل للشباب، بما يلبي طموحات أبناء العاصمة عدن في تحقيق التنمية الشاملة والأمن والسلام.