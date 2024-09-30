شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «الكازار للتطوير العمراني» توقع اتفاقية مع أورنݘ مصر لتقديم خدمات الاتصالات والحلول الذكية بمشروعي Go Heliopolis وCreek Town والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة «الكازار للتطوير العمراني» الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة اورنݘ مصر، التي الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة، لتزويد مشروعي Go Heliopolis في مصر الجديدة و Creek Town في التجمع الأول، بمجموعة من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية عبر خدمة Triple Play التي توفرها شركة اورنݘ.

ووقع الاتفاق الأستاذة إنجي نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة «الكازار للتطوير العمراني»، والأستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر.

ومن المقرر أن يستمتع عملاء «الكازار» في مشروعي Go Heliopolis و Creek Town بخدمات Triple Play التي تقدمها اورنݘ، وتشمل خدمات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرضي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تيسر منظومة العمل وتحسن من كفاءة العمليات التشغيلية بالمشروعين.

وفي هذا السياق أعربت الأستاذة إنجي نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة «الكازار للتطوير العمراني» عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "تتبنى شركة الكازار استراتيجية قائمة على الاعتماد على أحدث التقنيات لتوفير الراحة والرفاهية لعملائنا، عن طريق تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة التي ترفع من جودة حياة عملائنا وتواكب تطورات العصر، وسيساهم توفير خدمات Triple Play للسكان في تعزيز مستوى الراحة والرفاهية داخل مجتمعاتنا السكنية، وتمكين السكان من الوصول إلى أحدث التقنيات التي تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وتواصلًا، و يأتي اختيارنا لاورنچ مصر كشريك استراتيجي بناءً على ريادتهم في تقديم حلول الاتصالات المتطورة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة، نعتقد أن هذه الشراكة ستساهم في تحسين تجربة الحياة اليومية لعملائنا، وتجعل مشروعاتنا أكثر تميزًا وجاذبية لأولئك الباحثين عن بيئة عصرية ومتصلة".

من جانبه قال الأستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر "سعداء للتعاون مع شركة الكازار للتطوير العمراني التي تعد من أبرز الشركات العقارية في السوق المصري، هذا الاتفاق يؤكد مجددا ريادتنا للسوق والتزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التقنية للمشروعات السكنية الفاخرة، بفضل خبراتنا العالمية التي تمكننا من توفير أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الذكية للحياة العصرية بما يلبي تطلعات العملاء ويحقق راحتهم، ويعكس الجودة التي يبحثون عنها ".

يقع مشروع Go Heliopolis، الذي يعد أول مجمع سكني في حي مصر الجديدة، على مساحة 18 ألف متر، بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكني‌‍‌ والتجار‌‍‌ي‌ ‌والإدار‌‍‌ي‌، ‌وتم تصميمه ليكون المكان المثالي للأسرة، حيث تتوفر فيه أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد‌ ‌الأسرة‌.

كما يعد مشروع Creek Town، وهو مجمع سكني يقع على مساحة 100 فدان، من أكثر المجمعات السكنية فخامة على طريق السويس بموقع متميز في قلب التجمع الأول، ويضم المشروع 1500 وحدة سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، تشمل شقق سكنية، وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات، تتميز جميعها بإطلالات مميزة على مساحات ‌‍‌مفتوحة و مناطق ‌‍‌خضراء ومسطحات مائية تغطي 80% من مساحة المشروع، الذي تبلغ إجمالي الاستثمارات فيه 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري، من إجمالي 4 مليارات جنيه مستهدفة خلال 2024.

شركة «الكازار للتطوير العمراني» واحدة من الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، حيث تقوم الشركة بتطوير 9 مشروعات تتنوع بين السكني والتجاري والإداري على مساحة تقارب الـ 2000 فدان في مواقع متميزة بشرق القاهرة والساحل الشمالي.







