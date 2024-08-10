شكرا لبحثكم عن خبر هؤلاء الأجانب .. يستطيعون دخول الامارات من السعودية بدون تأشيرة ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خطوة تعزز التعاون والتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء حاملي الإقامة السعودية من فئات مهنية محددة من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها، ويأتي هذا القرار لتسهيل إجراءات السفر وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.

الفئات المهنية المستفيدة من الإعفاء

يشمل قرار الإعفاء من التأشيرة المسبقة عدة فئات مهنية من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي:

الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الممرضين، الفنيين الطبيين.

المهندسون بمختلف تخصصاتهم، المهندسون المعماريون، مهندسو البرمجيات.

المحامون، المستشارون القانونيون، القضاة.

الأساتذة الجامعيون، الباحثون، المعلمون.

الصحفيون، المصورون، المذيعون.

الفنانون، الممثلون، الموسيقيون.

أصحاب الشركات، المديرون التنفيذيون، المستثمرون.

شروط الاستفادة من الإعفاء

للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة المسبقة، يجب على المقيمين في السعودية من الفئات المهنية المذكورة استيفاء الشروط التالية:

حيازة إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

حيازة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى الإمارات.

تقديم ما يثبت المهنة من خلال شهادة عمل أو بطاقة عضوية في نقابة مهنية.

الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الإمارات

عند الوصول إلى منافذ الدخول في الإمارات، يتعين على المقيمين في السعودية من الفئات المهنية المذكورة إبراز جواز السفر وإقامة السعودية وشهادة العمل أو البطاقة المهنية، وبعد التحقق من الوثائق، يتم منحهم تأشيرة دخول سياحية لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة.