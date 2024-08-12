شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يدشن ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للجنة المساندة لإعداد الخطة الاستراتيجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن مساء اليوم الأحد ورشة العمل الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن للجان المساندة لإعداد الخطة الاستراتيجية المشكلة من بعض إدارات البنك والفروع في المحافظات البعيدة، وتقام الورشة خلال الفترة من 11 إلى 13 من شهر أغسطس الجاري بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية.

وفي افتتاح ورشة العمل، أوضح مساعد قطاع تطوير الأعمال في «كاك بنك» محمد أبو حاتم، أن من أهداف كل منشأة تجارية هو تحقيق الربحية بما يتواءم مع إمكانياتها وقدراتها وأصولها، وهو ما أوجب قيام كاك بنك لإعداد خطة استراتيجية لتعظيم الربحية من خلال وضع خطة وفق منهجية جديدة تتمثل في إشراك جميع المستويات الإدارية التنفيذية والتشغيلية في عملية التخطيط الاستراتيجي، وتكون عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية عبر المصادر العاملة في الميدان لضمان الحصول على خطة ذات فاعلية كبيرة حديثة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن ما تحمله الإدارات والفروع من أهمية كبيرة في إسناد القيادات العليا بالبيانات المستنتجة لدراسة وتحليل السوق والجهات المنافسة فيه وما يمكن العمل به خلال الفترة المحددة تصب في مصلحة ضمان جودة وفاعلية المخرجات والنتائج.

وأشار أبو حاتم إلى أن خطة البنك الاستراتيجية ستكون لمدة خمس سنوات قادمة وسيستمر العمل خلال المشروع "ببطاقة الأداء المتوازن" لمدة 7 أشهر، وسيشارك في العمل اكبر عدد ممكن من المستويات الادارية سواء التنفيذية، او الوسطى أو التشغيلية، لضمان اقتناع الجميع بمخرجات الخطة ووجوب تنفيذها بسبب مشاركتهم في اعدادها،