محامي الراحل صالح يكشف عن الشخصية التي تخطط للانقلاب على عبد امللك الحوثي من داخل الجماعة ..!

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محد المسوري محامي الرئيس السابق صالح عن التجهيز لانقلاب وشيك ضد عبدالملك الحو ثي . وقال المسوري : ‏ محمد علي الحوثي.. بدأ في تنفيذ المراحل الأخيرة للإطاحة بعبدالملك الحوثي. بالتنسيق مع قيادات مقربة منه. وأضاف : وقد أعد العدة لإعتقال بعض المقربين من عبده وإيداعهم في معتقلات سرية أو تصفيتهم إن لم يبايعوه. وقد أوكل المهمة لقيادات يثق بهم كثيراً. و الوضع متوتر داخل ميليشيات الحوثي. والصراع يتزايد فيما بين آل الحوثي. بعد أن تشوهت صورة الميليشيات وسمعة عبدالملك. محمد علي الحوثي يعتبر نفسه ألاحق من عبده. وقد إشتغل كثيراً في الميدان ليصنع لنفسه شعبيه. لكي يتمكن من الإطاحة بعبدالملك. محمد علي الحوثي. هو المستفيد الأكبر من تشويه سمعة عبدالملك. بل وهو من قام بتسريب بعض الفضائح للرأي العام. ونتواصل لاحقا

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