شكرا لبحثكم عن خبر خروج كهرباء مأرب عن الخدمة بسبب الأمطار والرياح الشديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية بخروج كهرباء محافظة مارب عن الخدمة نتيجة الامطار الغزيرة والرياح الشديدة. وأوضحت المصادر ان عاصفة رملية شديدة ضربت المحافظة وتسببت في ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية. واشارت الى انه أعقب العاصفة، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أحياء المدينة. واضافت المصادر ان الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة تسببت بأضرار في مخيمات النازحين في المحافظة . ونوهت الى أن هذه الأضرار إدت الى تفاقم الوضع الإنساني لمجتمع النازحين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة. ياتي ذلك وسط مخاوف من تسبب سيول الامطار الغزيرة بأضرار بالغة في محافظة خصوصا في مخيمات النازحين ما يضاعف معاناتهم على غرار الاضرار التي تعرضت لها عدد من مناطق محافظة الحديدة غرب اليمن.

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