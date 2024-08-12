شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة.. قتل طبيب شعبي بطريقة وحشية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هزت جريمة قتل بشعة مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، بعد العثور على جثة الشاب "مجاهد خيران"، الذي يعمل في مجال الطب الشعبي، مقتولاً بطريقة وحشية أمام منزله.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد عثر المواطنون الأحد على جثة الضحية ملقاة في فناء منزله، وعليها آثار طعنات متفرقة في أنحاء جسده. وأشارت المصادر إلى أن الضحية تلقى اتصالاً هاتفياً مشبوهاً قبل ساعات من العثور على جثته.

وباشرت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء، وتحديد هوية الجناة ومسببات ارتكابهم لهذه الجريمة البشعة.

أثارت هذه الجريمة موجة من الصدمة والحزن في صفوف الأهالي، الذين عبروا عن استيائهم من تزايد معدلات الجريمة في المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

حتى الآن، لا تزال دوافع ارتكاب هذه الجريمة مجهولة، إلا أن المصادر المحلية أشارت إلى أن الضحية كان يتمتع بسمعة طيبة بين الناس، ولم يكن لديه أي خلافات مع أحد.