شكرا لبحثكم عن خبر حكم بإعدام ‘‘غالب القاضي’’ رجمًا حتى الموت بتهمة ارتكاب الفاحشة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة يمنية، حكمًا بإعدام "غالب القاضي" بالإعدام رجمًا حتى الموت بتهمة ارتكاب الفاحشة، وذلك بعدما تحولت تهمته إلى قضية رأي عام.

وقال المحامي وضاح قطيش، في منشور مقتضب، عبر صفحته في فيسبوك، إن القاضي الجنائي الجسيم بمحكمة بني بهلول وبلاد الروس قضى بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي وذلك لإدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.

ولم يفصح المحامي عن تفاصيل أكثر بشأن الحكم والمرافعات المتوقعة بعد صدوره.

ويتهم "القاضي" الذي يعمل في المجال الإنساني، بالزواج بطريقة غير شرعية، مستغلًا حاجة فتاة وأسرتها، وعمله في جمع التبرعات.