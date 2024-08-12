شكرا لبحثكم عن خبر جريمة وحشية في ‘‘حمة صرار’’ .. اختطاف جريح من المستشفى من أحضان والدته.. وأنباء عن تصفيته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على اختطاف جريح، من أبناء قرية "حمة صرار" من داخل المستشفى، واقتياده إلى جهة مجهولة، في ظل أنباء عن تصفيته.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية، أقدمت، الأحد، على اختطاف الجريح الشاب "مقبل علوي الصراري" من مستشفى مدينة رداع الدولي، رغم إصابته.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية، كان قد أصيب خلال المواجهات مع المليشيات، في قريته "حمة صرار" بمديرية ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأضافت المصادر أن المليشيات أخذت الجريح، من جوار والدته، التي كانت ترافقه في المستشفى، ونقلته إلى جهة مجهولة.

ورجحت المصادر، إقدام المليشيات الحوثية على تصفية الجريح الصراري، عقب اختطافه.

وشهدت قرية "حمة صرار" خلال الأيام الماضية اشتباكات بين أبناء القرية ومليشيا الحوثي الإرهابية، بسبب انتهاكات المليشيات المتواصلة بحق السكان.