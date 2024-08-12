شكرا لبحثكم عن خبر الوزير البكري يستقبل زهرات عدن عقب إفشال الاحتفال بيوم الشباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، زهرات عدن اللاتي كنّ يستعدنّ، للمشاركة في الاحتفال الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الشباب العالمي، عقب إفشاله من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون.

وخلال الاحتفالية طمأن الوزير البكري الفتيات الصغيرات بعد حالة الهلع والخوف التي تعرضنّ لها، جراء عملية اقتحام القاعة والفوضى والتكسير التي قامت بها عناصر غير مسؤولة، وإفشال الفعالية.

وتبادل البكري، معهن أطراف الحديث وبث الطمأنينة في نفوسهن عقب أجهاش بعضهن بالبكاء جراء حالة الخوف التي تملكتهن أثناء عملية اقتحام القاعة وعدم تمكنهن من تأدية الفقرات الغنائية اللاتي كنّ يحضرنّ لتقديمها في الاحتفال.

وقام البكري، بالالتقاط الصور التذكارية مع الزهرات من مدارس عدن، وتكريمهن بمبلغ مالي وإقامة حفل غداء على شرفهن، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بعمل رحلة إلى أحد أماكن الألعاب بعدن، السبت القادم.