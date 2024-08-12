شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على سبب حكم الإعدام رجما حتى الموت على الناشط غالب القاضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قضت محكمة بلاد الروس وبني بهلول، بمحافظة صنعاء، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة "غالب علي أحمد القاضي"، بالرجم حتى الموت بتهمة ارتكاب فاحشة الزناء وهو محصن.

ومؤخرًا، تصدر "غالب القاضي" الرأي العام، بقضية لفتاة ظهرت في مقطع فيديو تقول إنه تزوجها بسلة غذائية ثم طلقها دون ان يعطيها حقوقها، وظن البعض أن الحكم الصادر بحقه اليوم، يعود لهذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكم، يختص بقضية سابقة للقاضي، المتهم بالزواج من إحدى المسجلات في كشف السلل الغذائية، وهي فتاة على ذمة زوج آخر، وأقدم أهاليها على قتلها والجنين في بطنها بعد اكتشاف الأمر.

وعقدت محكمة بلاد الروس وبني بهلول اليوم، جلسة برئاسة القاضي محمد عبد الولي محمد العلفي وبحضور عضو النيابة القاضي وليد احمد الخلقي ، وقضت بادانة غالب علي احمد القاضي بارتكاب فاحشة الزناء بحق المجني عليها (...) والتزوير في محرر عرفي عقد الزواج المنسوبه اليه في قرار الاتهام.

وبالنداء تبين عدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصب عنه محمد رزاز الحراشي حيث كانت القضية مؤجلة للحكم وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة من واقع مسودته على النحو التالي:

اولا : ادانة المتهم غالب القاضي بتهمة ارتكاب فاحشة الزناء بحي المجني عليها .. وتهمة ارتكاب التزوير في محرر عقد الزواج المنسوب اليه في قرار الاتهام لثبوتها عليه حسبما اوضحنا بحيثيات واسباب الحكم .

ثانيا: معاقبة المدان غالب القاضي بالرجم حتى الموت حدا والتصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي في بطنها . وفقا لما صدر عن المحكمة.