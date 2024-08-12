وفاة أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء عواصف وأمطار على محافظة مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أربعة أشخاص بينهم امرأتين وأصيب 14 آخرين جراء عواصف وأمطار شهدتها محافظة مأرب أمس الأحد. وأشارت فرق الدفاع المدني أن العواصف والامطار أدت إلى إحداث خسائر مادية في منازل وممتلكات المواطنين وخاصة في مخيمات النزوح حيث بلغ عدد المساكن المدمرة كليا (2976) فيما جاءت إحصائية المنازل المدمرة جزئيا (2208)، وانقطاع التيار التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كلي وتم اعادته بشكل جزئي. وهرعت فرق الدفاع المدني للإنقاذ والمشاركة في ايواء المتضررين.

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