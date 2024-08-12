شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة اصتالة الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب الرئاسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت الأنباء المتداولة مساء يوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، عن تقديم مدير مكتب رئاسة الجمهورية استقالته.

وقال نشطاء محليون اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدكتور يحي الشعيبي مدير مكتب الرئاسة، غادر منذ أسبوع إلى العاصمة الألمانية برلين.

وأشار النشطاء وعلى رأسهم الكاتب والمحلل السياسي أحمد سعيد كرامة، أن الشعيبي غادر إلى برلين ولوح بالاستقالة.

وتساءل كرامة في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "هل قدمها اليوم رسميا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي".

وفي مطلع شهر مايو من العام 2022م. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٢م بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية.

وكان الدكتور يحيى محمد الشعيبي قبل أن يتقلد منصبه الأخير، سفيراً للجمهورية اليمنية في ألمانيا.