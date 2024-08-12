شكرا لبحثكم عن خبر الدكتورة نوال مكيش تعزي د. علي باقطيان بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعثت رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة عدن، الدكتورة نوال مكيش برقية عزاء ومواساة لرئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية الدكتور علي باقطيان وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه المرحوم/ محمد عبدالله باقطيان الذي وافته المنية اليوم. وعبّرت الدكتورة نوال مكيش عن أصدق التعازي والمواساة القلبية للدكتور باقطيان ولبقية إخوان الفقيد وأسرته وجميع محبيه. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنَّا لله وإنَّا اليه راجعون.

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