شكرا لبحثكم عن خبر من عدن : بنت الشيخ التي اصبحت مذيعة مشهورة؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احمد محمود السلامي

الإعلامية مايسة ردمان غابت عن الشاشة منذ سنوات. المذيعة مايسه اشتهرت بتقديم البرامج الفنية والجماهيرية بالكثير من التألق، وتضفي عليها مسحة خاصة بها..وأشهر برامجها “سهرة الخميس” التي حاورت فيه كثيراً من الفنانين اليمنيين، وكان من أنجح البرامج وأكثرها مشاهدة. والبرنامج الجماهيري " السندباد" ولدت ونشأت في مدينة لشيخ عثمان بعدن كان اول ظهور لها على الشاشة الصغيرة في احد ايام سبتمبر العام 91م حيث قدمت برنامجا خاص بالاطفال، نيابة عن اختها المذيهة هويدا ردمان التي تعرضت حينها لوعكة صحية وكان قد سبق ان كانت ترافقها الى الاستديو عند تقديمها للبرنامج للتعرف على طبيعة عملها، وكان للفنان شكيب جمن ـ رحمه الله ـ دور في هذا الموقف حيث لها نصوص فقرات البرنامج فقرأتها ومن ثم بدأت بتقديم البرنامج، واستمر ذلك حتى عام 95م حيث انتقلت لتقديم البرامج الفنية والمنوعات وقراءة الاخبار .وفي عام 98م التحقت بدورة تدريبية في معهد الاعلام بصنعاء في مجال اللغة العربية ، ويبدو ان هذه الدورة لفتت انتباه المسئولين في الفضائية اليمنية بسبب حصولها على المرتبة الاولى وطلبوا منها ان تقرأ نشرة الاخبار اثناء الدورة التدريبية ونجحت في ذلك نجاحا ممتازاً . وبسسب نجاحها وشهرتها تعرضت مايسة للتوقيف من العمل من قبل شخص مسؤول المفروض أنه ينتمي لعدن ولم تعد إلى العمل حتى الان .

و حول أسباب غيابها عن الشاشة تقول مايسة ردمان التي تعيش مع زوجها وابنتها في مصر : إن غيابي عن الشاشه يرجع لاسباب شخصية اسرية .