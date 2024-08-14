شكرا لبحثكم عن خبر شركة طيران تعلن تدشين الرحلات من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من المقرر تدشين طيران عدن التابع لمجموعة القطيبي للاستثمار الشهر القادم.

واوضح رجل المال والأعمال الشيخ / سمير أحمد القطيبي اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة طيران عدن أهمية افتتاح المكتب مبشرا الجميع بأن الموافقات شبه مكتملة من محطاتنا الرئيسية في الدول المعنية التي سنعلن عنها في موقع الشركة على الإنترنت https://flyaden.com.gshcauto.com/

وان مكتب طيران عدن سيعمل على تأمين خدمات السفر لأبناء الوطن إلى المحطات المستهدفة من خلال التحليق على خطوط شركة طيران عدن والتي ستنطلق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله والتي ستوفر للمسافرين الأسعار المنافسة في أجواء الراحة والأمان،

لافتاً إلى أن مكتب شركة طيران عدن سيعمل على تأمين كل الخدمات بدءاً من إصدار التذكرة وحتى وصول المسافر إلى مقصده في المحطات المستهدفة.

وبين الشيخ/ سمير القطيبي أن افتتاح أول مكتب للشركة في العاصمة عدن تم بأعلى المواصفات التي تليق بمكانة الشركة فخطوط طيران عدن ستشكل شريانا اقتصاديا لخدمة أبناء الوطن من صناعيين وتجار ومغتربين.

وأكد القطيبي أن الشركة سترفع شعار *مرحبا بكم في طيران عدن قلب العالم .