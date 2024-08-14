شكرا لبحثكم عن خبر الملكة رانيا تنشر صورة مع حفيدتها الأميرة إيمان وتعلق : مع الكتكوتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة تجمعها بحفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين، خلال جلوسها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وعلقت الملكة على الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بعبارة "مع الكتكوتة"، مضيفة بالإنجليزية "المزيد من الجاذبية على ذراعي".

وظهرت الملكة رانيا في الصورة وهي تمد ساقها لتحمل عليها الصغيرة، بينما تتبادل الحديث مع الملك عبدالله.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي الأردني قد أعلن يوم 3 أغسطس أن ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين رزقا بمولودتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم "إيمان".