شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية: 24 محافظة يمنية l,u,]m fهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد ستهطل على محافظات (صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمه، اب، تعز، البيضاء والضالع).

حشد نت:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأربعاء 14 أغسطس/آب، سماء ملبدة بالغيوم، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية، والرياح الهابطة على 24 محافظة يمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في النشرة التحذيرية اليومية، ان أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد ستهطل على محافظات (صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمه، اب، تعز، البيضاء والضالع).

كما توقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات(لحج، ابين، شبوة والهضاب الداخلية الشرقية)، وسماء ملبدة بالغيوم، مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الغربية.

وبحسب النشرة التحذيرية فإن المناطق الساحلية ستشهد، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة مغبرة نسبياً وحارة تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (32 – 37درجة مئوية)، والرياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى أقصى سرعة لها 45 عقدة”.

وأشار المركز إلى أن رياح معتدلة الى شديدة السرعة مابين( 25 الى 35)عقدة، ستهب على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية مثيرة للأتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (المهرة، حضرموت، عدن، الحديدة) وسهل تهامة.

أما المناطق الصحراوية ستشهد أجواء غائمة جزئياً تتحول الى الغائمة، وحرارة مرتفعة نهاراً والعظمى ما بين (35 – 40 درجة مئوية)، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري ( الجوف، مارب، شبوة، حضرموت والمهرة ) والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والغبار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة و تساقط حبات البرد.

ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية بأتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول ارخبيل سقطرى من أضطراب البحر وارتفاع الموج.