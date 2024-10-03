شكرا لبحثكم عن خبر انفجار أجهزة "بيجر" مع الحوثيين.. مقرب من الجماعة يكشف أوامر صنعاء للقيادات وتفاصيل لأول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر مقرب من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، يوم الاثنين، عن إنفجار شحنة أجهزة بيجر قبل توزيعها على قيادات الجماعة، وسط تكتم شديد.

ونقل الناشط الحقوقي إبراهيم عسقين، عن شاب يعمل مع مليشيا الحوثي، قوله إن شحنة أجهزة بيجر خاصة بمليشيا الحوثي انفجرت، بنفس توقيت انفجار الأجهزة التي كانت لدى قيادات حزب الله بلبنان.

واوضح المصدر بأنه أثناء ما كان يمضغ نبتة القات مع الحوثيين في مدينة الصالح في منطقة الحوبان شرق تعز، سمنعا دوي انفجارات بشكل مفاجئ بأحد المخازن التابعة للمليشيا.

وتابع بالقول: وعند وصولنا إلى المخزن تبين لنا إن شحنة أجهزة البيجر التي وصلت قبل نصف شهر انفجرت جميعها.

وعن سبب بقاء اجهزة البيجر في المخازن بعد وصولها، أشار المصدر إلى رفض قيادات مليشيا الحوثي، توزيعها بأوامر قضت ببقاء الأجهزة منفردة في مخزن خاص بها.

وأكد أن الأوامر التي صدرت من سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، قضت بعدم صرف اي جهاز لاي قيادي الا بتوجيهات منهم.

وطرح الناشط إبراهيم عسقين تساؤلات، حول سبب عدم توزيع أجهزة البيجر على قيادات مليشيا الحوثي، وهل تم تحذير الجماعة بشأن الأجهزة من جهة خارجية معينة.

وتساءل أيضا حول إن كان تم تحذيرهم فعلاً، لماذا لم يتم تحذير حزب الله من قبل مليشيا الحوثي.

وكانت أجهزة البيجر وأجهزة لاسلكية أخرى، قد انفجرت خلال الأسابيع الماضية، بمئات القيادات التابعة لحزب الله اللبناني في العاصمة بيروت، وتسببت في خسائر بشرية كبيرة.