شكرا لبحثكم عن خبر فيديو طريف : أردني يشعل سيجارة بصاروخ ايراني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
: وثق مقطع فيديو طريف أحد المواطنين الأردنيين وهو يشعل سيجارته من حطام صاروخ إيراني سقط في الأردن.
وأظهر الفيديو حطام الصاروخ الإيراني الذي كان متوجهاً إلى إسرائيل وسقط في الأردن، حيث كانت النيران تشتعل فيه.
وأشعل الأردني سيجارته من الصاروخ، فيما قال موثق الفيديو :"أبو حمزة ولع سيجارته من صاروخ، عشان إذا قال يكون صادق".
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