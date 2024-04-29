شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر من حفل 100 سنة غنا: أنتمى لمدرسة الراحل محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مصطفى قمر خلال صعوده على مسرح دار الأوبرا في حفل 100 سنة غنا على خشبة المسرح الكبير: أنا أنتمي لمدرسة الراحل محمد فوزي في الألحان والكوميديا، حيث قدمت فيلما بعنوان "فين قلبي" على اسم أغنيته، والتي قدمتها داخل أحداث الفيلم، مضيفا أن عام وفاته كان عام ولادتي.

وأضاف: أنا سعيد بدعوة النجم علي الحجار للحفلة للمشاركة فيها كضيف شرف، وأنا سعيد بأنني موجود في عصر على الحجار.

وشارك النجم مصطفى قمر في حفل 100 سنة غنا التي تقام بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وقدم أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، وأغنية فين قلبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن على المسرح الكبير بدأ النجم على الحجار رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا شهر فبراير الماضى، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التى مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.

ومع فريق العمل الذى ضم المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفى أيمن الحكيم (إعداد)، الفنانين محمد عادل - يوسف إسماعيل - على كمالو ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحى، أسماء كمال وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقى التقليدى إلى افق رحب يتناسب مع الذوق الفنى للأجيال الجديدة واستعرض عددا من أعمال النهر الخالد كان منها موسيقى حياتى، كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللى ف قلبى، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، ياورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يامسافر وحدك، عشانك ياقمر، حسدونى، أغدا ألقاك، الفن أنا واد خطير، ياقلبى ياخالى، جفنه علم الغزل، أصبح عندى الآن بندقية إلى جانب أغنية كتبت خصيصا للمشروع وتحمل اسمه 100 سنة غنا.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.