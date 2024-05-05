كريم فهمي يكشف السر وراء الاحتفال بمنح علي معلول شارة كابتن النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انضم الفنان كريم فهمي للنجوم الذين احتفلوا بمنح لاعب النادي الأهلي علي معلول شارة الكابتن لأول مرة بمسيرته في مباراة الأهلي ضد فريق الجونة، التي انتهت لصالح النادي الأهلي بـ 3 أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

وكشف "كريم" عن السر وراء احتفال الجميع بمنح "علي معلول" شارة الكابتن لأول مرة وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "هو ليه كلنا فرحانين؟، عشان لعيب مهم ومحترم ومن أفضل المحترفين اللي عدوا على النادي الأهلي".

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة اللاعب علي معلول بمنحه شارة كابتن النادي الأهلي لأول مرة منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، منهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وعلق: "أول مرة أشوف شارة سودا منورة"، والفنان محمد علي رزق وعلق: "أخيرًا علي معلول كابتن النادي الأهلي".

ويعرض للفنان كريم فهمي حاليًا فيلم "السرب" بدور العرض المصري وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

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