"النور مكانه في القلوب.. إختراعي".. خالد حماد ضيف إيمان أبو طالب على الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل الموسيقار الكبير خالد حماد، مساء الجمعة المقبلة، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة خاصة من برنامجها "بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة.

وفي الحلقة الخاصة، يحكي "حماد" كواليس رحلته الفنية وتعاونه مع العديد من نجوم الصف الأول في الأفلام السينمائية والمسلسلات.

وكشف "حماد" في حلقته أن أغنية "النور مكانه في القلوب" ضمن أحداث فيلم "أمير الظلام" للزعيم عادل إمام، كانت من "اختراعه" - بحسب وصفه.

وحكى الموسيقار الكبير، تفاصيل رحلته الفنية وتعاونه في إنتاج الموسيقى التصويرية لمسلسلات الزعيم عادل إمام وكان آخرها "فلانتينو".

وقال خالد حماد: "أنا تحديدا لما باجي أشتغل دراما تليفزيونية بلف حوالين نفسي ببقى مرعوب".

وكشف "حماد" أيضا في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة في الساعة الثامنة مساءا، عن تفاصيل لقائه بالراحل أحمد زكي، قائلا: "مرة وأنا قاعد في الريسبشن، فجأة جه أحمد زكي كان بيمنتج أيام السادات، وأنا قاعد لقيته داخل، لأ ده السادات مش أحمد زكي".

وعبر "حماد" أيضا في الحلقة عن رأيه في موسيقى المهرجانات وأبرز المطربين الذين يستمع إليهم، وتفاصيل رحلته وكيف بدأت، وتفاصيل أول تعاون فني احترافي. كما كشف أيضا سر تصريحه بضرورة قطع الانترنت في مصر.

يذاع برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون "الحياة".

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