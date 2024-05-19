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بالصور| ياسمين صبري وكريستيانو رونالدو يحضران النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم مساء أمس السبت 18 مايو النزال التاريخي "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، في مدينة الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية .

الحدث شهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وبينهم لاعب كرة القدم والفنانة ياسمين صبري، والتي حرصت على التقاط صورًا تذكارية معه.

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، وتم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب وقتها المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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