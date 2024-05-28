خالد يوسف مهنئًا أبطال فيلم "رفعت عيني للسما": "رفعوا اسم مصر عاليًا في كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل حصول فيلم رفعت عيني للسما على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي.

وقال "يوسف"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن يجب أن نرفع القبعة لأبطال فيلم "رفعت عيني للسما" ونكرمهم تكريم كبير، مضيفًا أن القائمين على العمل قدما مثابرة كبيرة حتى حققوا هذا النجاح.

وأضاف، أنه يتوقع من الشركة المتحدة التعاقد مع المخرجين بعد حصولهم على الجائزة، مشيرًا إلى أن المخرجين ظلا في العمل 4 سنوات وهذا بسبب عدم الالتزامات الإنتاجية وتفرغهم وانتجوا عمل حصل على جائزة بأكبر مهرجان في العالم.

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى أن مصر ولادة وهناك العديد من أمثال هؤلاء المخرجين في مصر، حيث إن هناك العشرات من أم كلثوم وغيرها من المواهب، متابعنا: "نهنئ أنفسنا وأبطال الفيلم رفعوا اسم مصر".

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما"، حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

والفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير.

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