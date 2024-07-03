جيمي فوكس يكشف كواليس اختفائه الغامض وسبب مرضه

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اختفاء دام لعدة أشهر دون معرفة سببه خرج الممثل الأمريكي جيمي فوكس عن صمته بشأن حالته الصحية التي كانت وراء اختفائه ومكوثه في المستشفى.

وأوضح فوكس أنه في 11 أبريل من عام 2023 عندما كان في أتلانتا يصور فيلمًا لـ"نتفليكس" فيلم "العودة إلى العمل" مع كاميرون دياز ، وقال إنه شعر بصداع شديد، وطلب من صديق أن يعطيه مسكنا، قبل أن يستيقظ بعد ثلاثة أسابيع تقريباً في المستشفى، من دون أن يتذكر ما حدث له، معلقا: "لقد رحلت لمدة 20 يومًا"، وتابع موضحا: رأى الأطباء شيئا ما في رأسي.

وأكد لاحقا أنه لم يكن يستطيع "المشي" قبل ستة أشهر، وتابع: "أعتز بكل دقيقة الآن، إنها مختلفة لا أتمنى ما مررت به لأسوأ أعدائي؛ لأنه يكون صعبًا عندما ينتهي الأمر بك هكذا ".

وسلط فوكس الضوء أيضا على بعض الإشاعات المغلوطة، والتي انتشرت عندما كان يمكث في المستشفى بعيدًا عن أعين الجمهور لعدة أشهر، قائلاً: "أنا لست مستنسخًا، أعرف الكثير من الأشخاص الذين قالوا إنني مستنسخ، وإن فوكس توفي".

وطمأنت ابنته جمهوره وقالت كورين لـ Entertainment Tonight، "إنه يقوم بعمل رائع للغاية، ويحاول العودة من جديد بكامل قوته، وأنا ممتنة جدًا لأنني تمكنت من العمل معه، وقضاء الكثير من الوقت معه".

من هو جيمي فوكس

هو ممثل ومغنٍ وكوميدي ومقدم ومنتج أمريكي أصبح فوكس معروفًا على نطاق واسع بتمثيله دور ري تشارلز في فيلم السيرة الذاتية راي لعام 2004، والذي تُوج على دوره فيه بجائزتي الأوسكار والبافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل.

و في نفس العام، رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم جانبية، منذ ربيع عام 2017، عمل فوكس كمضيف ومنتج تنفيذي لبرنامج المسابقات بيت شازام لشبكة فوكس التلفزيونية.

فوكس أيضًا موسيقي حائز على جائزة غرامي، إذ أنتج أربع ألبومات، والتي وصلت إلى المراتب العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 الأمريكية: أنبريديكتيبل (2005)، الذي تصدر القائمة، إنتويشن (2008)، بيست نايت أوف ماي لايف (2010)، وهوليوود: أستوري أوف دوزن روزيس (2015).