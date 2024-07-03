تركي آل شيخ يُحضر مفاجأة كبرى بمشاركة كبار نجوم الفن المصري

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ظهر تركي آل شيخ في الصورة رفقة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، ومن المتوقع أن هناك تحضيرات لمفاجأة فنية كبرى مقرر أن تظهر للنور خلال الفترة المقبلة.

علق تركي آل شيخ، على الصورة، وكتب:" لقاء مع المخرج الكبير Guy Ritchie و النجوم الكبار كريم عبدالعزيز و احمد حلمي و المخرج الكبير مروان حامد و الموزع المبدع المايسترو هشام نزيه و المنتج الاخ احمد بدوي و مفاجآت كبيرة في الطريق ".

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال كريم عبدالعزيز، مسلسل الحشاشين والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق صدى واسعًا بين الجمهور، وحصد إشادات ضخمة من النقاد.

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور ايهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجي».

تضمن أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح قائد جماعة "الحشاشين" التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل المسلسل إلى عمل سينمائي.

كما يعرض للفنان أحمد حلمي في الفترة الحالية، مسرحية ميمو، والتي حققت نجاحًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، وانطلق عرضها في القاهرة منذ أيام قليلة.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .

مسرحية ميمو، من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.