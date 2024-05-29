أحمد الفيشاوي عن رقمنة تاريخ الفنانين: هدفنا صناعة عصرًا جديدًا من أعمالنا الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره صورا جديدة جمعته بالفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين، والفنانة داليا البحيري، على هامش المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشر "الفيشاوي"، الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتب: "نحن نصنع عصرًا جديدًا رائعًا من رقمنة أعمالنا الفنية لنا ولجميع زملائنا الفنانين، تمنوا لنا التوفيق".

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبدالباقي، صلاح عبدالله، لطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف هذه المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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