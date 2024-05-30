بـ شعر أشقر بلاتيني.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة| هل يليق بها؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2024 02:18 صباحاً - شاركت النجمة غادة عبد الرازق في منتدى الإعلام العربي المقام حاليا في دبي، بجلسة نقاشية تناولت الدراما العربية بين المحلية والعالمية.

ولفتت غادة عبدالرازق الأنظار لها بسبب ظهورها بباروكة من الشعر الطبيعي باللون الأصفر، وزينتها بأكسسوارات وردية اللون.

غادة عبد الرازق بـ إطلالة لافته

وتعتمد غادة عبد الرازق، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عبد الرازق على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

الصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منصة “إكس”، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من إطلالة الفنانة المصرية، وسخروا من اعتمادها باروكة باللون الأشقر في مناسبة إعلامية رسمية.

فيما اعتبر آخرون أنها تعمدت هذا اللوك للفت الأنظار وربما تصدر “الترند”.

يذكر أن منتدى الإعلام العربي ينعقد في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يضم كلاً من النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب (الاثنين 27 مايو)، ومنتدى الإعلام العربي الـ22 (28-29 مايو) الذي يتخلله حفل جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

وستجمع الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، هذا العام، أكثر من 4000 من قيادات الإعلام العربي وأبرز الوجوه والشخصيات الإعلامية، ورؤساء التحرير، وصنّاع المحتوى، وكبار الكُتّاب، من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، لمناقشة مستقبل مشهد الإعلام في المنطقة.

أحدث اعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية اخري، يعرض لغادة عبد الرازق حاليا في دور السينما فيلم “تاني تاني”، ويعد عودة لها للسينما، بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

تفاصيل فيلم تاني تاني

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية “هدي” التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية، فيلم “تانى تانى” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل “صيد العقارب”، وشارك في بطولته رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا، تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث، وايضا فيلمي “حرب كرموز” للمخرج بيتر ميمي، و”كارما” للمخرج خالد يوسف.

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