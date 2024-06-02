"عالي عالي" دويتو يجمع محمد رشاد وسلمى عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل من تسجيل أغنية تحمل اسم "عالي عالي"، وهى من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز وميكس وماستر إسلام غلاب، وإنتاج ريتش رويال

ومن المقرر طرح الأغنية في موسم العيد وتحمل عدد من المفاجآت، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب

وكانت آخر أغانى المطرب محمد رشاد أغنية بعنوان "بيهزي" من كلمات: محمود عبد الله، ألحان: "محمد النادي، توزيع: طارق عبدالجابر، ميكس وماستر: بيشوي مجدي".

وقدمت المطربة سلمى عادل مؤخرا أغنية في فيلم "الملكة" بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، ومن إخراج سامح عبدالعزيز .