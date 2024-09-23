كلام فارغ.. أول تعليق من رانيا يوسف على شائعات منع عرض فيلم "أوراق التاروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة رانيا يوسف على الشائعات المنتشرة حول منع فيلم "أوراق التاروت"، بعد الحديث عن وجود مشهد غير لائق ضمن الأحداث.

وقالت "رانيا"، في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، إن فيلم "أوراق التاروت" تم تصويره منذ عامين، والرقابة وافقت على النص والسيناريو، مؤكدة أن الفيلم سوف يعرض في موعده ولن يتم تأجيله.

وعن وجود مشاهد غير لائقة في الفيلم، عقبت رانيا يوسف: "الفيلم مفيهوش أي حاجة من الكلام الفارغ اللي بيتقال، السوشيال ميديا مبقاش فيها ضمير ولا أخلاق في عرض المعلومات".

وأضافت:"الفيلم اتصور واتوافق عليه من الرقابة، ولا رانيا بتثير الجدل ولا بتعمل حاجة، أنا بشتغل وبربي ولادي وفي حالي، هو عيب يبقى في حيوانات في الفيلم".

وأوضحت: "في فيلم كان رايح مهرجان فينيسيا السينمائي فيه كلب، وفيلم أوراق التاروت،ـ فيه 3 حيوانات، كلب وقطة وبغبغان".

وتابعت: "فيلم أوراق التاروت متصور من سنتين وخلصان من سنتين، لكن في ناس عايز تحشر اسم رانيا في أي مصيبة".

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم التاروت بقيادة المنتج بلال صبري، بيانًا رسميًا تنفي فيه بشكل قاطع كل ما تم تداوله عن تأجيل عرض الفيلم.

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، مهندس ديكور رمسيس سليم، والمنتج الفني أحمد فاروق، إخراج إبرام نشأت.

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