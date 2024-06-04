هذا ما ارتدته آية شقيقة سارة أبي كنعان في حفل زفافها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت آية، الشقيقة الأصغر للممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مجموعة صور من حفل زفاف أختها، وثقت من خلالها إطلالتها وهي برفقة خطيبها.



وقد إخترات آية لهذه المناسبة فستاناً باللون الأبيض اللامع، من دون أكمام، طويل وضيق مع شق عالي كشف عن إحدى الساقين، وأرفقته بشال من دون لون على الرقبة، وقفازات طويلة.

ومن الناحية الجمالية، إختارت آية أن ترفع شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وفي خطوة مميزة وفريدة منهما، في حفل زفافهما الذي تصدر الترند خلال نهاية الأسبوع الماضي، راقص الممثل اللبناني وسام فارس ابنته الصغيرة من زواجه الاول، على أغنية في وقت كانت الممثلة سارة أبي كنعان تراقص والدها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو المميز، معتبرين أن هذه الفكرة مهمة، ولها تأثير جميل على علاقة كل أب بإبنته، حتى لو لم يستمر زواجه من والدتها، كما أنها خطوة لافتة من سارة أيضاً التي تحب إبنة وسام، وتعتبرها جزءاً مهماً من حياتهما.