شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: "من الحب" أحد أهم ألبومات حياتى وسعدت بمشاكسة الجمهور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العراقي كاظم الساهر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي الذي أقيم في منطقة القاهرة الجديدة، بعد غيابه لعامين عن إقامة الحفلات في مصر، منذ حفله الأخير في دار الأوبرا المصرية.



وعن سؤاله عن كيفية تفاعل الجمهور المصري معه، قال إنه سعيد للغاية بالجمهور المصري، فكانوا يتفاعلون مع كل أغنية على حسب لونها، بالهدوء والصمت، والاستماع الجيد لأغانيه، أما إذا كانت هناك أغنية بها فرحة كانوا يتفاعلون معها، ويتعايشون الفرح معها.

وأضاف خلال لقائه باليوم السابع: "لما كنت بغني كنت بلاقي صمت وهدوء كبير من الجمهور، ولما أغني أغاني فرحة، الجمهور كانوا يعبرون عن فرحتهم، وكانوا يرسلون لي كلمات مشاكسة أثناء الغناء على المسرح".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بألبوم من الحب فهو من أهم ألبومات حياتي".

وقدم النجم العراقي كاظم الساهر عددًا كبيرًا من الأغاني خلال حفله بمنطقة القاهرة الجديدة، الجمعة، منها أغنية "مررت بصدري"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعد انتهائه منها مازح جمهوره قائلاً: "الحقيقة إن الغرور هو اللي في الرجال"، كما غنى (ليلى، زيديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، أشكيك لمين) وسط هتافات الجمهور وترديدهم: بنحبك يا كاظم.

وخلال الحفل قامت إحدى المعجبات بمنحه دبدوب أحمر ليمازحها كاظم، لتقوم أخرى بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح.

يذكر أن ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.