القاهرة- الخليج 365
مهنياً: عندك اسبوع بطيرك فوق الريح بالحظوظ والارباح والمكاسب نجمك يسطع ونطلق نحو تحقيق الاهداف بس قطع يومي السبت والاحد نهاية شهر متل بدايته نارية ولعانة بالاحداث الضاغطة مع القمر في الحمل العين عليك رح تكون قوية مسلطة عليك بكل ما تقول او تفعل تذكر ان الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة من الكواكب في مربع مع برجك في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية
عاطفياً: في الشؤون العاطفية فتظهر الخلافات في وجهات النظر مع الشريك ما يسبب القطيعة والجفاء تحت تاثيرات كوكب الزهرة في برج السرطان المواجه لبرجك الذي يسبب لك سؤ تفاهم مع الشريك والاحبة للعازب, تحذرك التاثيرات الفلكية الضاغطة من بعض المشاكل العاطفية ومن شعور بالاحباط او بعدم الانسجام مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 29 حزيران إلى الجمعة 5 تموز 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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