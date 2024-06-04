مفاجأة بشأن تاريخ ميلاد هالة صدقي.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن مفاجأة بخصوص تاريخ ميلادها المدوّن على موقع المعلومات الشهير “ويكيبيديا”، بأنها من مواليد 15 حزيران (يونيو) في العام 1961، وعلى الرغم من ذلك احتفل محبوها بهذه المناسبة في الأول من الشهر ذاته.

هالة أوضحت في تصريحات صحفية، أن التاريخ على “ويكيبيديا”، غير صحيح، على الرغم من تصحيح المعلومة أكثر من مرّة، مؤكّدةً أنها من مواليد الأول من شهر حزيران (يونيو)، واحتفلت بهذه المناسبة رفقة محبيها وأصدقائها في الأيام الماضية.

الفنانة المصرية شاركت متابعيها على “إنستغرام” بمقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، وكشفت فيه عن سبب غيابها الفترة الماضية، قائلةً إنها تعرّضت للعديد من الصدمات والسرقات والأزمات الصحية، لذلك لم تفضّل أن تظهر للجمهور بهذه الحالة، وآثرت الابتعاد.

وكشفت أيضاً عن أن النصف الأول من العام كان سعيداً للغاية بالنسبة لها، وحقّقت فيه إنجازات فنية كبيرة، لكن بعدها فوجئت بكمّ هائل من الأزمات، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بخصوصها أو طبيعتها.

الفنانة المصرية حقّقت بالفعل نجاحاً مميزاً في مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وجسّدت فيه شخصية الملكة “صفصف”، والدة بطل العمل محمد رمضان.

نجاح الشخصية في المسلسل، شجّعها على خوض بطولة فيلم سينمائي بعنوان “الملكة”، تمّ عرضه في موسم إجازة منتصف العام الماضي، وشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم: رانيا يوسف، باسم سمرة، كريم عفيفي، وآخرون.