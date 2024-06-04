خالد سرحان: أعتبر الزعيم والدي فنياً وكواليس أعماله جادة وهادئة ولا يوجد بها تهريج

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان خالد سرحان إنه يعتبر الزعيم عادل إمام والده فنياً، ومثل أعلى له وللفنانين، مشيراً إلى أنه تعلم منه كل شي فني صحيح، كما تعلم الالتزام بمواعيد التصوير وبما هو مكتوب في السيناريو وعشق الفن واحترام المخرج حتى لو كان في بداية مشواره.

وأوضح سرحان خلال لقائه مع الاعلامية يمنى بدراوي ببرنامج "حواديت الناس" ، أن كواليس أعمال الفنان الكبير عادل امام جادة وهادئة ولا يوجد بها "تهاون أو تهريج" ، هو يأتي قبل بدء التصوير بوقت كاف ، ويبدأ في مذاكرة مشاهده حتى تبدأ عمليات التصوير ، مؤكداً ان هناك علاقة قوية وممتدة تربطه بالزعيم وأسرته فهو صديق أولاده ويتصل به وبهم دائماً ، وحضر عيد ميلاد الزعيم في العام الماضي .

حمادة هلال عن خالد سرحان : أخ وصديق أحب أفضفض معاه وله بصمته الرائعة في "المداح

وخلال الحلقة قال الفنان حمادة هلال في مداخلة هاتفية أن خالد من نجوم الصف الاول ودوما موجود ، وهو صاحب شخصية رائعة ، كما يعتبره من الفنانين القلائل الذين يسعون دائماً للنجاح والتميز ، مؤكداً أنه يعتبر خالد بمثابة اخ وصديق ، وبالنسبة له هو من الناس "اللي أحب افضفض معاه" ، وهو من مؤسسي مسلسل "المداح" وله بصمته الرائعة والواضحة في العمل .

فيما قال خالد عن حمادة هلال أن أجواء العمل معه رائعة للغاية ، حيث جاءت كواليس "المداح" ممتازة وخاصة أن حمادة متدين ومحب لال البيت .

مسلسلات الاجزاء تعد التزاماً أخلاقياً لا أستطيع الاعتذار عنها

وعن أجمل تجاربه الفنية قال خالد أن مسلسل "خيانة عهد" من أفضل التجارب بالنسبة له ، فيما اشار إلى أن مسلسلات الاجزاء تعد بالنسبة له التزاماً أخلاقياً لا يستطيع الاعتذار عن المشاركة فيها ، وخاصة مع نجاح هذه الاجزاء ، لانه لو اعتذر عن المشاركة في جزء جديد من عمل قدمه ، فهذا معناه أن العمل من الممكن أن يتم الغاؤه وفي هذه الحالة سوف يحدث ضرر كبير لكل المشاركين بهذا العمل .

وعن المسرح قال أنه يؤمن بمقولة "اعطني مسرحاً جيداً اعطيك شعباً عظيماً" ، وتمنى أن تضئ جميع مسارح مصر من جديد ، وفيما يخص تجاربه مع الاعمال الاذاعية قال أنه يعشق الاذاعة ويرأها تدريب جيد لأي فنان، فالممثل يعتمد على صوته فقط في توصيل مشاعر وأحاسيس الشخصية التي يجسدها ، وهذا أمر صعب ومثير للغاية ، وتذكر أنه في احدى المرات كان مرتبطاً بالتصوير ، وعرض عليه مسلسل اذاعي وعجبته الفكرة كثيراً ووافق عليها ، وقال ضاحكاً : " اخدت واحد فول واحد طعميه وشوطت 30 حلقة إذاعية في يوم واحد" .

وعن والده الكاتب سمير سرحان قال أن كتبه يتم تدرسيها في كلية الاداب جامعة القاهرة ، ورغم ذلك كان يعترض على دخوله مجال الفن في بداية مشواره ، ولم يتدخل مطلقاً في بداية عمله بالفن ، وبعد نجاحه بدأ يشجعه على مواصلة طريقه بالتزام وصدق.

وعن ارتباطه بالسوشيال ميديا قال خالد أن مواقع التواصل الاجتماعي بها كل شئ والمهم كيف يتعامل الانسان معها بالشكل الايجابي .

ورداً على سؤال حول رأيه في مصطلح السينما النظيفة ، قال ضاحكاً : " مفيش سيما مغسوله برابسو" ، الفن فن والسينما سينما ، ويبقى الفن دائماً قوة ناعمة وله دور كبير في تنوير وإمتاع الشعوب .

وفيما يخص توصيفه بأنه فنان كوميدي ومؤخراً بدأ يتجه لتجسيد ادوار اخرى متنوعة ، قال أن السوق هو الذي يضع الفنان في أدواره ، وكل فنان يسعى والباقي بأتي بتوفيق ربنا ، مشيراً إلى انه يعمل كممثل منذ أكثر من 25 عاماً ، ومازال لديه أفكار وطموحات يتمنى تحقيقها .

وفي النهاية قدم خالد التهنئة للنادي الاهلي بحصوله علي بطولة افريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه ، قائلاً : "انا اهلاوي ومش عارف بطولاته كام من كترها ، لكن أكيد البحر بيحب الزيادة"