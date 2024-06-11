فن ومشاهير

عابد فهد يغوص في مشوار حياته للمرة الأولى ليلة عيد الأضحى المبارك

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Elie Abou Najem 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعرض قناة «الجديد» في أولى ليالي العيد لقاء خاصاً واستثنائياً مع ساحر الدراما العربية النجم السوري عابد، فهد الذي سيكشف عن «مشوار حياته» وعن قصص وأسرار شخصية وعائلية ومهنية من الزواج إلى المرض وما بينهما، مع جرعات وإنجازات درامية حول رحلة نجوميته التي بدأت باكراً وأبهرت الملايين من المشاهدين، فضلاً عن مشاريعه المستقبلية في حلقة مميزة بعنوان «مشوار الحياة» تحاوره فيها الاعلامية تيما زلزلي، وستعرض الحلقة أيضاً على قناة «أل تي في» السورية.

في المقابل، يبدأ عابد فهد اعتباراً من شهر تموز/يوليو المقبل بتصوير مسلسل جديد بعنوان «ناطح السحاب» من انتاج «إيبلا الدولية للإنتاج»، التي تعاقد معها على بطولة هذا المسلسل من تأليف الكاتب السوري عدنان العودة.

ومن المقرر أن يخوض فهد بعد مشاركته في السباق الرمضاني الفائت 2024 في مسلسل «نقطة انتهى» بشخصية مركبة، مغامرة درامية جديدة في هذا العمل القصير الذي يتألف من 10 حلقات وتدور أحداثه حول طبيب نفسي يواجه عدداً من المشكلات في إطار اجتماعي تشويقي، على أن يعرض في المرحلة المقبلة على إحدى المنصات الالكترونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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